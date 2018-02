Zijlstra is woensdag ondanks leugen nog steeds welkom in Rusland

'We wachten in Moskou op onze Nederlandse collega's', aldus Maria Zacharova, de woordvoerder van het ministerie. Woensdagochtend staat een ontmoeting gepland tussen Zijlstra en Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Zacharova gaf geen commentaar op de leugen van Zijlstra.



Het nieuws over de liegende Nederlandse minister werd maandag overgenomen door Russische media. Ook media in andere delen van de wereld deden er verslag van. Journalist Glenn Greenwald schreef op The Intercept: 'Nepnieuws is zeker iets om je zorgen over te maken wanneer het afkomstig is van buitenlandse tegenstanders, maar het is minstens zo zorgwekkend en bedreigend, zo niet meer, wanneer het afkomstig is van de eigen regeringen en media.'