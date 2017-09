Zes keer per jaar maaien en bemesten, geen koeien buiten, deze boer denkt dat het anders kan

Midden in de Echtenerveenpolder, in Bantega, woont Wiebren van Stralen. We staan achter in de tuin van zijn nieuwbouwwoning en kijken naar het boerenland dat eraan grenst. Van Stralen wijst: daar, die boer is ermee opgehouden, en die boer heeft uitgebreid. Schaalvergroting in de praktijk. De sloten tussen de percelen worden gedempt, er wordt Engels raaigras ingezaaid, hoogproductief land, zes keer per jaar maaien en bemesten, geen koeien buiten.