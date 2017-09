Zelfs werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet tegen loonstijgingen

We kunnen niet van bovenaf een algehele loonsverhoging opleggen, zoals studeerkamergeleerden willen Woordvoerder VNO-NCW

De draai van de werkgevers is koren op de molen van de vakbonden. De FNV eiste maandag dat elke werkende er minstens duizend euro bij krijgt. De vakcentrale gaat het CAO-seizoen in met een looneis van 3,5 tot 5 procent.



Of dat ook daadwerkelijk lukt, is geen uitgemaakte zaak. Van oudsher zorgt dalende werkloosheid - naar verwachting neemt die volgend jaar af tot 390.000 - voor hogere lonen. Maar werknemers hebben hun onderhandelingspositie de afgelopen jaren danig zien verslechteren. Inmiddels werkt één op de drie op een tijdelijk contract, of als zzp'er. Ook technologische ontwikkelingen als automatisering zetten volgens economen in de westerse wereld de lonen onder druk.



VNO-NCW poogt intussen de uitspraken van de voorzitter te relativeren. De Boers opmerking was 'uit zijn context getrokken', zegt een woordvoerder. 'Wij pleiten al jaren niet meer voor loonmatiging. We zeggen alleen: vakbonden en werkgevers moeten per sector bepalen hoeveel ruimte er is voor loongroei. We kunnen niet van bovenaf een algehele loonsverhoging opleggen, zoals studeerkamergeleerden willen.'