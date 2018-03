Wordt de wijk leefbaarder door 'kansarme' huurders te weren? Nee, blijkt uit onderzoek, maar Zaanstad gaat het toch proberen

'Het is nooit een doel op zich om mensen te weigeren', zegt de Zaanse wethouder Jeroen Olthof van de PvdA, een van de partijen die voor de wet stemde. 'Maar je hoopt uiteindelijk dat je met deze instrumenten het perspectief van mensen die er wonen vergroot.'



De wet werd in 2004 voor het eerst in vier Rotterdamse achterstandswijken ingevoerd, later kwam daar een vijfde (Bloemhof) bij. In 2014 werd het selectiebeleid voor nieuwe huurders uitgebreid: niet alleen inkomen was een criterium, mook het al dan niet hebben van een strafblad. Sinds kort is de wet ook van kracht in Tilburg, Vlaardingen, Den Bosch en Schiedam.



Hoewel de wet dus landelijk wordt uitgerold, blijkt uit onderzoek dat de gewenste effecten uitblijven. Zo kwamen onderzoekers van adviesbureau Twynstra Gudde, dat op verzoek van de gemeente Rotterdam een evaluatie maakte, begin dit jaar tot de conclusie dat het gemiddelde inkomen van de inwoners in de wijken was gestegen. Maar ook het aandeel bewoners onder de armoedegrens en de criminaliteit nam toe.