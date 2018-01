Woensdag stroomt per seconde 7 miljoen liter water Nederland binnen - kunnen onze dijken dat aan?

'Kijk', zegt Jelle Boontink (70) op de Europakade in Tolkamer. 'Daar beneden reden gisteren nog gewoon auto's.' Op de plek waar hij naar wijst, stroomt nu het water van de Rijn. De kade is volledig door het water verzwolgen, de rivier klotst tegen de stenen dijk.



Bootrestaurant Hongkong is voorlopig even onbereikbaar; de loopplank verdwijnt onder water. De poort in de dijk naar het dorp is afgesloten met een stalen deur en houten bielzen, om te voorkomen dat de Rijn Tolkamer in loopt.