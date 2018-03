Wiv vergroot kans op hacks, waarschuwen deskundigen; AIVD reageert: 'Alleen privacyinbreuk bij burgers die gevaar zijn'

De critici, onder wie enkele hoogleraren aan de universiteiten van Eindhoven, Tilburg en de VU in Amsterdam, zeggen dat het risico dat gegevens van burgers op straat komen te liggen vooral groot is als Nederland data deelt met Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. 'Beide landen hebben een rijke geschiedenis van datalekken bij de overheid,' schrijven zij in hun open brief.



Een woordvoerder van de AIVD zegt in reactie op de open brief dat het een misverstand is te denken dat de inlichtingendienst grootschalig data van burgers zal opslaan. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat naast informatie uit de ether ook data via de kabel kan worden binnengehaald, maar die wordt meteen daarna gefilterd, aldus de AIVD. Alleen informatie over personen waar de inlichtingendienst naar op zoek is, wordt bewaard, de rest wordt meteen vernietigd, zegt hij. 'Zo zal 98 procent van de data meteen verdwijnen. We mogen alleen inbreuk maken op de privacy van burgers die verkeerde dingen doen die een gevaar zijn voor de veiligheid. En voor het bewaren van die gegevens hebben we ook nog goedkeuring nodig alvorens we deze mogen gebruiken in ons onderzoek.'