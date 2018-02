Willem Holleeder over de verklaringen van zijn zussen: 'Zo'n smerige streek. Het zijn allemaal leugens'

De man, de mythe en nu ook de beklaagde - wat is het ware gezicht van Holleeder? (+)

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging hopen dat de mythe die rondom Willem Holleeder hangt in de komende maanden aan gruzelementen gaat. Maar wat hou je dan over? Een ordinaire moordenaar, of een verdachte die de dupe is van andermans leugens.



Willem Holleeder zegt dat het altijd zijn bedoeling is geweest een normaal bestaan op te bouwen (+)

Geld interesseert hem niet, zegt Willem Holleeder op dag twee van het proces waarin hij terechtstaat voor vijf liquidaties. Familie daarentegen is hem heilig. 'Ik wilde altijd een normaal bestaan opbouwen.'



Wie is wie in het proces Holleeder? (+)

Maandag begon het strafproces tegen Willem Holleeder (59). Al jaren wordt hij in verband gebracht met liquidaties in de onderwereld. Dit is de eerste keer dat hij zich bij de rechter voor moord moet verantwoorden.



Holleeder schrijft al 40 jaar lang misdaadgeschiedenis; dit is wat zijn criminele carrière de samenleving heeft gekost

Sinds maandag staat Willem Holleeder weer eens voor de rechter. Dit keer voor opdracht geven tot huurmoorden. Over de man die misdaad-geschiedenis schreef is veel gezegd en geschreven. Behalve dit: hoeveel Nederlands belastinggeld is aan zijn vervolging uitgegeven? En hoeveel hebben we ervoor over?



Dit zijn de dossiervreters die Willem Holleeder verdedigen (+)

Sander Janssen en Robert Malewicz, twee jonge advocaten, verdedigen de belangen van Willem Holleeder. Na het uitputtende liquidatieproces Passage volgt opnieuw een megastrafzaak. Het wordt, zeggen collega's, 'de zaak van Sander en Robert tegen de rest'.