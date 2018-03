Wilders vraagt uitstel van hoger beroep in 'minder Marokkanen'-proces om uitlatingen Pechtold over Russen

De aangiften stoelen op hetzelfde wetsartikel waarop de zaak tegen Wilders is gebaseerd. In De Telegraaf noemt strafrechtgeleerde Theo de Roos de uitspraken van Wilders en Pechtold vergelijkbaar: 'Vervang het woord Russen door Marokkanen, en vraag je dan af wat voor commotie je krijgt.'



Wilders en Knoops willen nu eerst zien wat het Openbaar Ministerie doet met de aangiften tegen Pechtold. Het hoger beroep van Wilders tegen zijn eerdere veroordeling staat bij het gerechtshof in Den Haag op de rol voor 17 mei. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam beslist binnenkort over een eventuele vervolging van Pechtold.



Op 9 december 2016 werd Wilders door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor zijn uitspraken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in een Haags café vroeg Wilders zijn aanhang of zij meer of minder Marokkanen wilden in de stad en in Nederland. Het publiek scandeerde 'minder, minder', waarna Wilders zei dat hij dat zou regelen. De rechtbank veroordeelde Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar hij werd vrijgesproken van het aanzetten tot haat. De rechtbank legde geen straf op omdat hij met deze veroordeling voldoende gestraft zou zijn. Er was een boete van 5.000 euro geëist. Wilders ging tegen het vonnis in beroep.