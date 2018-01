Wilde staking onder Uberchauffeurs: 'Waarom pakt Uber een kwart van onze inkomsten?'

Dat is ook de indruk van Sofyan Mbarki, raadslid voor de PvdA in Amsterdam, die vanochtend is gekomen om zijn steun aan de stakers te betuigen. 'Er is veel onvrede onder Uberchauffeurs, maar ze zijn angstig. Ze zijn bang uit de Uberapplicatie te worden verwijderd. Weet jij veel hoe Uber gaat reageren als ze erachter komen dat jij wilt staken? De rechtspositie van Uberchauffeurs is slecht. Dit zijn zogenaamd zelfstandige ondernemers, maar het zijn gewoon arbeiders. De slecht betaalde arbeiders van de platformeconomie. De jongens die het vandaag aangedurfd hebben om te protesteren tegen de werkomstandigheden bij Uber... hier staat een handvol helden.'



Het rommelt de laatste tijd aan de onderkant van de platformeconomie. De staking van de Uberchauffeurs vandaag komt na die van Deliveroo-maaltijdbezorgers op 1 januari van dit jaar. Deliveroo wil in de toekomst alleen nog met zzp'ers werken, terwijl de bezorgers tot nu in loondienst werkten. Uberchauffeurs hebben altijd al in een zzp-constructie gezeten.