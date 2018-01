Wijk bij Duurstede is content met 'vuurwerkbonus' voor jongeren, al blijft de VVD er over morren

'Gesprek op gang'

Er is fors minder vernield en zo hebben we met elkaar belastinggeld bespaard CDA-fractievoorzitter Gerard Migchels

De lokale CDA-fractie was in het begin sceptisch over het plan en vroeg zich af of jongeren elkaar zouden aanspreken op hun gedrag. 'Maar het heeft gewerkt', zegt fractievoorzitter Gerard Migchels. 'Er is fors minder vernield, en zo hebben we met elkaar belastinggeld bespaard. De grootste winst vind ik dat het gesprek met de jeugd op gang is gebracht.'



De enige tegenstander van het plan was de Wijkse VVD-fractie. Het initiatief was sympathiek bedoeld en heeft goed uitgepakt, vindt fractievoorzitter Ed Steijer: 'Maar het is raar dat het signaal wordt gegeven dat als jongeren tot 10.000 euro vernielen, dat niet zo erg is en ze zelfs een bonus krijgen.'