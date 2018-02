Wiebes maakt het definitief: er wordt in Nederland niet geboord naar schaliegas

Weerstand

In de Verenigde Staten wordt op grote schaal schaliegas gewonnen, in Nederland groeide de weerstand snel tegen de plannen dat hier op te gaan doen. Het bedrijf Cuadrilla wilde in Nederland proefboren in de Noordoostpolder en Brabant. Het kreeg hiervoor eerst een vergunning, maar die werd vorig jaar weer ingetrokken door minister Kamp. Veel gemeentes in de aangewezen gebieden zijn fel gekant tegen het boren op hun grondgebied.



Cuadrilla wilde gaan boren als in 2023 het voorlopige verbod hierop van minister Kamp zou aflopen. Dan, zo was de bedoeling, zou de regering zich opnieuw buigen over de wenselijkheid van het winnen van schaliegas, als er meer bekend zou zijn over de milieueffecten. Cuadrilla ging vervolgens naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, om alsnog een vergunning op te eisen.