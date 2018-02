Wie of wat is toch de actiegroep Grauwe Eeuw, die Sint met de dood bedreigde?

Jan Pieterszoon Coen

Pekelder wijst op de groeiende rol van identiteit bij zowel links- als rechtsextremisten. Rechts zette volgens hem altijd al in op een identiaire agenda, maar links richtte zich vroeger op het sociale en economische gelijkheidsvraagstuk. 'Het gevaar bestaat dat je een soort anti-racisme racisme gaat ontwikkelen. Daarmee snijd je iedere vorm van coalitie af.' Hij noemt het schokkend dat Van Z. de persoon die verkleed gaat als Sinterklaas wil treffen om aan een bredere groep mensen een boodschap duidelijk te maken. 'Dat is in feite de truc van terrorisme: het gaat niet om iemand die schuldig is aan het systeem, maar iemand die er vagelijk iets mee te maken heeft.'



De beweging van De Grauwe Eeuw is ook gesignaleerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een rapport over het dreigingsbeeld terrorisme in Nederland. De groep bestaat voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond, zo valt te lezen in het stuk uit november 2017. 'Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden.'



Een woordvoerder van de NCTV benadrukt dat het dreigingsbeeld niet alleen over terrorisme gaat, maar ook over radicalisering en polarisatie. 'We willen vroeg ontwikkelingen signaleren en een zo breed mogelijk dreigingsbeeld schetsen. Zowel bij extreemlinks als extreemrechts zien we polarisatie. Dat leidt niet tot geweld zoals in andere landen, maar die twee groepen kunnen op elkaar reageren en dat kan mogelijk leiden tot geweld.' Volgens de woordvoerder is De Grauwe Eeuw een kleine groep met minder dan tien leden in een wisselende samenstelling.