Wetsvoorstel: automatische vrijlating vervalt, zware criminelen langer in de cel

Volkert van der G.

Het principe van de vervroegde vrijlating roept al jaren politieke en maatschappelijke weerstand op, zoals rond de vrijlating van Volkert van der G., de moordenaar van politicus Pim Fortuyn in 2002. Hij werd veroordeeld tot achttoien jaar cel, maar kwam in 2014 al vrij - tot groot ongenoegen van een groot deel van de politiek.



Dekker wil nu een einde maken aan dat automatisme. In het geval van celstraffen van zes jaar of langer, moet de rechter per geval beslissen. Wie zich in gevangenis niet goed gedraagt, zit een langer deel van de straf uit. De vervroegde vrijlating wordt bovendien beperkt tot maximaal twee jaar. Volkert van der G. zou dan dus minimaal zestien jaar vast hebben gezeten.



'We willen de geloofwaardigheid van opgelegde straffen vergroten', verklaart Dekker zijn motivatie in een interview met het Algemeen Dagblad. 'Als iemand na een vreselijk misdrijf achttien jaar krijgt, maar na twaalf jaar alweer buitenstaat, dan is dat moeilijk uit te leggen.'