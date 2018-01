Werkte de beruchte 'vuurwerkbonus' in Wijk bij Duurstede?

'Het is niet vanwege het geld dat er niks is gesloopt, want we mogen het bedrag niet in onze eigen zak steken', zegt Daan (17). Met vijftien andere jongeren staat hij op een regenachtige woensdagavond op hun vaste plek voor Chinees restaurant Chiu's Garden, in winkelcentrum De Horden in Wijk bij Duurstede. Ze praten over de 'vuurwerkbonus' die de lokale jeugd krijgt nu het met Oud en Nieuw rustig is gebleven.