Werkstraf voor mishandelen homopaar, rechter acht niet bewezen dat homohaat een rol speelde

Als je twee mannen uitscheldt voor homo en flikker, hoe kun je dan niet homofoob zijn? Sidney Smeets, de advocaat van Sewratan en Vernes

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden nog homohaat meegenomen als verzwarende omstandigheid bij de strafeis. Het OM eiste werkstraffen van 120 tot 180 uur. De rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechter staat vast dat er gescholden is met woorden als 'homo' en 'flikker', maar kan niet worden bewezen dat homodiscriminatie het motief was voor de mishandeling.



Sidney Smeets, de advocaat van de twee slachtoffers, vindt het oordeel van de rechter 'wereldvreemd'. Volgens hem wordt er met twee maten gemeten. 'Als een Joodse man op straat in elkaar wordt geslagen en uitgescholden wordt voor kankerjood, zal niemand in Nederland eraan twijfelen dat hier sprake is van discriminatie. Maar gaat het om homo's dan heerst er in Nederland een klimaat dat ze niet zo moeten zeuren. Als je twee mannen uitscheldt voor homo en flikker, hoe kun je dan niet homofoob zijn?'



Smeet hoopt dat het OM in hoger beroep gaat. 'Als het OM achter de LHBT-gemeenschap in Nederland staat, gaan ze in hoger beroep.'



Gerald Roethof, de advocaat van de hoofdverdachte, is daarentegen blij dat de rechtbank de zaak heeft teruggebracht tot 'de juiste proporties'. 'Hier is sprake geweest van een ruzie tussen twee groepen mannen. Geen homohaat.' Roethof vindt het wel jammer dat de rechtbank zijn verweer van zelfverdediging niet heeft geaccepteerd. Volgens hem is de eerste klap uitgedeeld door een van de twee slachtoffers.