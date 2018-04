Werkgevers en vakbonden zetten eerste stevige stap naar flexibele AOW-leeftijd

In Nederland liepen pogingen om tot een flexibele AOW-leeftijd te komen tot nu toe steeds stuk. Minister Koolmees van Sociale Zaken noemde een flexibele AOW-leeftijd vorige maand in de Tweede Kamer 'geen kansrijke optie om verder uit te werken'.



Voor mensen met een zwaar beroep leidt de alsmaar opschuivende AOW-leeftijd - naar 67 jaar en drie maanden in 2022 - ertoe dat het pensioen steeds meer een fata morgana wordt, vinden FNV, CNV en Bouwend Nederland. Ook reageren ze met hun cao-afspraken op de groeiende ongelijkheid in pen­sioenleeftijd tussen laag- en hoogopgeleiden. De officiële AOW-leeftijd - 66 jaar in 2018 - is voor iedereen gelijk, maar in de praktijk gaan laagopgeleide Nederlanders ruim een jaar later met pensioen dan hoogopgeleiden, bleek vorig jaar uit onderzoek van Raymond Montizaan van de Universiteit Maastricht.



Dit terwijl de eersten doorgaans meer jaren hebben gewerkt, een zwaarder beroep hebben uitgeoefend en bovendien door een fors lagere (gezonde) levensverwachting korter van hun pensioen kunnen genieten. Waar hbo-plussers het zich kunnen veroorloven om gemiddeld al enkele maanden voor hun 64ste te stoppen met werken - bijvoorbeeld dankzij hun spaargeld of het verkopen van hun huis - gaan mensen met vmbo of het laagste mbo-niveau gemiddeld door totdat ze 65 jaar zijn.