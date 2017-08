Wenken voor het nieuwe kabinet: belast vervuilers veel zwaarder

Kilometerbeprijzing

Op de VVD na hadden alle politieke partijen een vorm van kilometerbeprijzing in hun verkiezingsprogramma. Sowieso voor vracht- en bestelauto's, linkse partijen ook voor personenauto's. Werkgevers en mobiliteitsorganisaties verzetten zich niet meer tegen het betalen voor autogebruik in plaats van autobezit. Kans maken alleen voorstellen waarbij de autorijder er per saldo niet op achteruit gaat. Er bestaan talloze variabelen van kilometerheffing. Van een 'vlakke heffing' van pakweg 7 eurocent voor elke gereden kilometer via een spitsheffing in midden-Nederland van 5 cent tot een congestieheffing op drukke momenten van 11 cent. Ook een optie is een combinatie van alles.



Tarief brandstof op basis van milieuschade

Een kilometerheffing kan niet in de plaats komen van brandstofaccijns zolang er verschillende typen brandstof zijn die het milieu op uiteenlopende manier belasten. Nu zijn de belastingen op bijvoorbeeld diesel en benzine niet in overeenstemming met de mate waarin ze het milieu belasten. Op een liter diesel zit 48 cent accijns, op benzine 77 cent, hoewel diesel veel schadelijker is. Dieselrijders betalen wel meer wegenbelasting. Bij afschaffing daarvan door invoering van rekeningrijden is het logisch alle motorbrandstoffen te belasten op grond van hun milieuschade.



Grootverbruikerstarief omhoog

Grote energieslurpende bedrijven betalen aanzienlijk minder belasting over hun gas- en elektriciteitsrekening dan huishoudens. Een gezin betaalt 25 eurocent belasting over een kuub gas en 10 cent per kilowattuur elektriciteit. Voor een grootverbruiker geldt 1,2 cent belasting voor gas en 0,05 cent voor elektriciteit. Lage energierekeningen zouden deze bedrijven in Nederland moeten houden. Of dat zo is, zal blijken als de tarieven worden verhoogd. Gaat de gasbelasting 1 cent omhoog, dan levert dat 30 miljoen euro op, plus 1 cent elektriciteitsbelasting 105 miljoen.



Vrijstellingen opheffen - vliegverkeer, scheepvaart, afvalverbranding

Hoewel onmiskenbaar nadelig voor de luchtkwaliteit heft Nederland geen belasting op kerosine voor internationaal vliegverkeer, diesel voor de goederenscheepvaart en op het milieuschadelijk verbranden van afval. Het afschaffen van die vrijstellingen pakt gunstig uit voor schatkist en milieu. Complicatie is dat eerst internationale verdragen moeten worden aangepast.