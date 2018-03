Wellicht de laatste keer, hadden we het referendum beter moeten koesteren?

Natuurlijk valt op het huidige referendum van alles aan te merken

Daarbij komt nog de poging van de coalitie om het referendum zelf zo snel mogelijk naar de slachtbank te leiden - eveneens zo'n besluit waar D66 kort geleden anders over dacht. Een besluit bovendien dat na deze week nog moeilijker te verdedigen is.



Natuurlijk valt op het huidige referendum van alles aan te merken. Niet alle thema's zijn even geschikt, bleek meteen bij het Oekraïnereferendum in 2016. Een volksraadpleging over een Europees verdrag dat zonder Nederland toch wel doorgaat, is een recept voor valse verwachtingen. De merkwaardige 'opkomstdrempel' bleek voor velen een aansporing om thuis te blijven, in de hoop zo de uitslag ongeldig te maken. Dat is een perverse negatieve prikkel die zo snel mogelijk vervangen dient te worden door een uitkomstdrempel: een ja of nee is pas geldig als 30, 40 of 50 procent van het totale electoraat voor zo'n ja of nee heeft gestemd.