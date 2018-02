Weinig zicht op seksuele uitbuiting van jongens die actief zijn in de prostitutie

Stel: een minderjarig meisje loopt telkens in nieuwe merkkleding rond, spijbelt veel, heeft soa's en onttrekt zich steeds meer aan haar vertrouwde omgeving. Je hoeft geen hulpverlener te zijn om te bedenken dat de kans groot is dat hier een loverboy in het spel is. Pas ditzelfde plaatje toe op een jongen en er wordt eerder gedacht aan criminele activiteiten of een losbandig karakter. Juist deze beeldvorming maakt dat jongensprostitutie buiten de radar blijft. Reden voor de Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens om voor de regio in kaart te brengen hoe groot het probleem nou eigenlijk is.



De conclusie, na drie jaar onderzoek: zeker zeventig jongens tussen de 14 en 22 jaar zijn in Eindhoven en omgeving actief in de prostitutie. 'Het topje van de ijsberg', stelt Daniëlle van Went, zorgcoördinator mensenhandel bij Lumens. Ze trof schrijnende gevallen aan: kwetsbare jongens tussen de 10 en 17 jaar die door loverboys gedwongen in het circuit belanden en er niet meer uitkomen. Het gaat daarbij zowel om Nederlandse jongens als jongens uit het Oostblok die hun familie in het thuisland moeten onderhouden. Ook asielzoekers vormen volgens Van Went een kwetsbare groep.