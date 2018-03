Weinig gemeenten zitten nog te wachten op intocht van Sinterklaas

'Tot vorig jaar waren er altijd wel een of meer gemeenten die zich bij ons meldden', schrijft kinderprogrammamaker Ajé Boschhuizen namens de NTR in zijn brief aan het genootschap, die door concurrent RTL is gepubliceerd. 'Tot op heden heeft zich nog geen enkele gemeente gemeld. Naar de oorzaken daarvan kunnen wij slechts raden.'



Het kinderfeest ligt gevoelig sinds Zwarte Piet onderwerp is van een felle discussie over discriminatie. Die leidde tot voor- en tegenstanders van het kleurrijke fenomeen. Bij de intocht vorig jaar, in Dokkum, blokkeerden voorstanders de snelweg A7 bij Joure om actievoerders tegen Zwarte Piet toegang tot de intocht te beletten. Het jaar daarvoor negeerden tegenstanders een demonstratieverbod, waarbij bussen met zo'n 150 activisten door de politie werden tegengehouden op weg naar Maassluis. En in 2014 werden zestig voor- en tegenstanders gearresteerd tijdens rellen bij de intocht van Sinterklaas in Gouda. Het kostte de stad 50 duizend euro extra aan beveiliging, boven op de begroting van drie ton.