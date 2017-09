We mochten op een doorzonwoning passen, dé plek voor een film over burgerlijkheid

Een enthousiaste twintigkoppige filmploeg nestelde zich in het fort van burgerlijkheid. Als assistent bestond mijn rol uit het zetten van koffie en het rondbrengen van tompoezen. Als filmster huppelde ik met langharige leeftijdgenootjes bloot rond in de tuin.



Midden in de opnamen ging de telefoon: de eigenaren stonden op het punt weer naar huis te komen en wilden weten hoe het allemaal verliep. 'Geweldig!', krijste ik euforisch. 'We zijn hier met zijn allen om een maatschappijkritische film te maken! Leuk hè?' Een half uur later arriveerde een telegram. 'Dit gaat te ver. Over een uur zijn we thuis. Opruimen en iedereen weg.' De filmploeg droop af. De hippies waren niet eens boos op me.



Corinne de Beer, Velserbroek



