Wat was de rol van twee Nederlandse bedrijven bij bouw controversiële brug naar Krim?

Het is niet de eerste keer dat buitenlandse bedrijven in opspraak komen voor activiteiten in verband met de annexatie van de Krim. In juli bleek dat turbines van het Duitse bedrijf Siemens gebruikt werden bij de bouw van een elektriciteitscentrale op het schiereiland, dat voor stroomvoorziening afhankelijk is van Oekraïne. Een Russisch bedrijf had de turbines naar de Krim gescheept achter de rug van Siemens om. Daarop staakte Siemens de verkoop van energieproducten aan Russische bedrijven.



De Krim is voor buitenlandse bedrijven een no-go-area. Ketens als McDonald's sloten de deuren na de annexatie. Pinnen kan er ook niet: banken, waaronder Russische banken, doen er geen zaken uit vrees voor sancties.