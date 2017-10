Wat vonden bezoekers van Anton Heyboer?

Margreet Höll (47) - Industrieel ontwerpster

'Dit is voeding voor je geest, voor je ziel. Hier hangt zeer persoonlijk en heel intuïtief werk. Dit is kunst die 'zonder hoofd' is gemaakt. Het is een explosie van wat hem drijft. Alles waar hij mee bezig is, zet hij op papier. Heyboer is getraumatiseerd door zijn tijd in een concentratiekamp en zijn worsteling met dat trauma zie je duidelijk terug. Hij is zichzelf aan het ontwarren, wat eigenlijk iedereen doet, maar de manier waarop hij dit vormgeeft, is bijzonder mooi.'