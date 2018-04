Wat te doen met de stervende grazers in de Oostvaardersplassen? Drie dilemma's

'De discussie is behoorlijk gekaapt door dierenwelzijnsactivisten', zegt hoogleraar ecologie Han Olff daarover. Als toezichthouder van het Wereld Natuurfonds en vanwege zijn onderzoek vanuit de Rijksuniversiteit Groningen in het gebied is hij als deskundige volgens sommigen partijdig in deze discussie - maar over polarisatie in de Oostvaardersplassen later meer.