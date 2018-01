Wat het Drentse en Overijsselse Landschap in feite doen, is het nabootsen van de vroegere landbouw

Een rondje Reestdal, vanaf de Nieuwe Dijk, dichtbij de buurtschap Pieperij, in de buurt van Zuidwolde, dat u het weet. Eerst even in de regen vanaf een uitzichtpunt uitkijken over de Takkenhoogte en het Meeuwenveen, nieuwe natuur gekoppeld aan de oude. Het Meeuwenveen is een pingo, een door uitzettend ijs ontstaan heuveltje, nu een ven. Er zijn meer dan tweeduizend pingoruïnes uit de ijstijd in Drenthe. In het voorjaar kun je vanaf dit punt oeverzwaluwen zien, die hier broeden, maar nu hoor ik slechts ganzen in de verte.