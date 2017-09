Wat fikse bouwwoede kan geen kwaad in het nieuwe kabinet

Als het kabinet lef heeft, neemt het de regie over de woningbouw weer in handen.



Neem de regie over de woningbouw weer terug



Een nieuw kabinet moet om te beginnen veel scherper krijgen welke bouwplannen er zijn en hoe die aansluiten op de vraag naar woningen. Om vervolgens bij te sturen. Bijvoorbeeld door gerichte subsidies of voorfinanciering te doen op plekken waar de markt (nog niet) de woningen kan bouwen waar wel behoefte aan is. Ook kan de overheid woningcorporaties via een korting op de Verhuurderheffing gericht helpen om op specifieke plekken meer sociale huurwoningen te bouwen.



Investeer in infrastructuur



Al die mensen die er de komende jaren bijkomen, zullen zich ook verplaatsen. Zeker in gebieden waar het nu al druk is, dreigen de wegen verder dicht te slibben en het openbaar vervoer overbelast te raken. Gemeenten worden dan huiverig om nog meer bij te bouwen. Om dat te voorkomen moet er grootschalig geïnvesteerd worden in infrastructuur en in het bijzonder openbaar vervoer. De druk op grote steden zal kleiner worden als stadjes en dorpen in de omtrek beter bereikbaar zijn. Maar ook binnen steden is geld nodig voor ov. Zo plant Amsterdam een nieuwe wijk in het Westelijk havengebied, waar in 2040 tot wel 70 duizend huizen zouden moeten staan, net zo veel als in Haarlem. Om zo'n uitbreiding tot een succes te maken, wil de stad er een metrolijn aanleggen.



Beloon woningcorporaties die hun woningen duurzamer maken



Op korte termijn is de grootste energiebesparing op woningen te halen bij de 2,4 miljoen sociale huurwoningen in Nederland (totale woningvoorraad ruim 7 miljoen). Maar van corporaties wordt tegelijkertijd ook verlangd dat zij bijbouwen en hun huren betaalbaar houden. Het CDA heeft daarom een plan woningcorporaties die huizen energievriendelijker maken een lagere verhuurderheffing op te leggen. Daardoor zouden de coöperaties de komende regeerperiode miljarden extra kunnen investeren in energiebesparing.