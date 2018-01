Wat deed PvdA'er Moorlag eigenlijk fout met zijn uitzendconstructie? 'Dit lijkt op een afrekening'

Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma waren in december 2012 nog maar net minister en staatssecretaris van Sociale Zaken toen zij in een brief aan de Tweede Kamer de loftrompet staken over Alescon, de sociale werkplaats in Assen. De werkplaats blonk uit in het vinden van begeleid werk voor arbeidsgehandicapten - mensen die doorgaans lastig te plaatsen zijn. De PvdA-bewindslieden zetten de 'succesfactoren' op een rijtje: goede relaties met werkgevers, adequate begeleiding van de werkzoekenden en uitstekend 'ondernemerschap'.



Eén aspect ontbrak in die opsomming: in het voorjaar van 2011 had Alescon de werkwijze drastisch omgegooid. Kandidaten die in aanmerking kwamen voor begeleid werk, kwamen voortaan niet meer in dienst van de sociale werkplaats, maar van het zelf opgerichte uitzendbureau AwerC-Flex.



Het is dat uitzendbureau dat nu het PvdA-Kamerlid William Moorlag, directeur van Alescon van 2015 tot oktober 2017, aan het wankelen brengt. In een door de vakbond FNV aangespannen rechtszaak oordeelde de rechter in december dat de 'schijnconstructie' onrechtmatig is. AwerC-Flex biedt medewerkers die hetzelfde werk doen slechtere arbeidsvoorwaarden dan hun collega's die nog wel rechtstreeks in dienst zijn bij de sociale werkplaats. Dat mag niet. Alescon zat fout en moet de gedupeerden alsnog hun misgelopen loon en extra's terugbetalen. In reactie op dat vonnis wil het PvdA-bestuur nu dat Moorlag vertrekt uit de Tweede Kamer. Ook Asscher heeft daar inmiddels op aangedrongen. De PvdA is immers officieel tegen schijnconstructies en voelt zich door Moorlag in verlegenheid gebracht.

Er was steeds maar één doel: terwijl het rijk bezuinigde op de sociale werkvoorziening, probeerden wij lokaal toch zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen