Wageningen Universiteit haalt videocollege van internet na klacht Amsterdams vastgoedbedrijf SADC

'To bring down'

De boerderij zou moeten wijken voor de betonnen blokken van een bedrijventerrein, die de biologische groenten vervangen Arnold van der Valk

'Kennelijk is er iets over het hoofd gezien', aldus de zegsman. Hij bevestigt dat SADC heeft geklaagd, maar stelt ook dat met met de 'feitelijke strekking' van de video of de casus niets mis is. 'Het gaat voornamelijk om de toon en de kleur. Na aanpassingen kan het college weer online worden gebracht.' Het was beter geweest als de deskundigen eerst contact hadden gezocht met Van der Valk, aldus de zegsman. De hoogleraar was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.



De namen van SADC of Ton Hooijmaijers vallen nergens in het Engelstalige betoog van Van der Valk. De hoogleraar spreekt over het 'lease-contract' waardoor de zorgboerderij de akkers kon gebruiken en dat in 2008 door de gemeente een poging werd ondernomen om die overeenkomst op te zeggen. Dat stuitte toen op verzet van activisten die de politiek meekreeg. Maar dit jaar zou de gemeente toch hebben besloten om 'De Boterbloem neer te halen' (to bring down). Aan die passages zou SADC aanstoot hebben genomen. Van der Valk stelt verder dat 'de boerderij zou moeten wijken voor de betonnen blokken van een bedrijventerrein, die de biologische groenten vervangen.'