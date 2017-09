Bezoekje aan de Waddeneilanden wordt duurder: geen btw-vrijstelling meer voor veerboot

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. 'De Europese vrijstelling bleek enkel bedoeld voor zeeschepen buiten de 12-mijlszone. De veerdiensten naar de eilanden varen daarbinnen.' Directeur Ger van Langen, van Wagenborg Passagiersdiensten, is overvallen door de maatregel, die al in het nieuwe belastingplan voor 2018 is opgenomen. De rederij exploiteert de veerdienst naar Ameland en Schiermonnikoog. 'Dit is nieuw voor mij. Wij vervoeren jaarlijks een miljoen passagiers. Dit gaat enorme consequenties hebben voor ons en voor de eilandeconomieën die afhankelijk zijn van de veerdienst.'



Een bootkaartje naar Ameland kost nu 15 euro voor een volwassene. Een gezin met twee kinderen dat met een auto wil oversteken is door de belastingmaatregel straks 8 euro extra kwijt. 'Dat is niet niks', zegt Van Langen. 'Het idee achter de btw-vrijstelling was juist dat we de eilanden voor iedereen toegankelijk houden. Het gaat om werelderfgoed waar iedereen van zou moeten kunnen genieten.' Rederij Doeksen, varend op Terschelling en Vlieland, is 'zeer onaangenaam verrast'. 'Dit komt ons koud op ons dak vallen', zegt directeur Paul Melles. Volgens hem leidt de maatregel tot een onvoorziene, substantiële kostenstijging.