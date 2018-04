Waarom u niet vrij bent op de Dag van de Arbeid (en driekwart van de wereld wel)

Het Rode Plein in Moskou stroomt vandaag weer vol mensen, in Istanboel gaan Turken het Taksimplein op, Franse en Spaanse arbeiders lopen protestmarsen door Parijs en Madrid. En wie niet demonstreert, brengt een bezoek aan de schoonfamilie.



Buiten Nederland staat 1 mei fier overeind. De eerste internationale Dag van de Arbeid werd gevierd in 1890 en was een eerbetoon aan de arbeidersprotesten in Chicago van vier jaar eerder. Die demonstraties voor een achturige werkdag ontaardden in gewelddadige botsingen met de politie en doden aan weerszijden. Wereldwijd groeide 1 mei uit tot een feestdag. Zo'n driekwart van de wereld is vandaag vrij.