Waarom nam het aantal moorden in Nederland dit jaar opeens toe?

Een groep slachtoffers die volgens Slot opvalt zijn de Oost-Europeanen: vijftien slachtoffers kwamen daar van oorsprong vandaan. 'En het is opmerkelijk dat er vier moorden in en om een psychiatrische instelling zijn gepleegd. Twee patiënten hebben hun begeleider vermoord en twee anderen een medepatiënt. Meestal gebeurt dat een keer per jaar.' Er zijn ook drie tbs'ers geweest die een moord hebben gepleegd. Gemiddeld komt dat hooguit een keer per jaar voor. Het gaat om tbs'ers die uitbehandeld of op verlof waren. Een persoon heeft zelfs een dubbele moord gepleegd. Daarmee komt het totaal aantal slachtoffers van tbs'ers dit jaar op vier.' Slot vermoedt dat het ook in deze gevallen om een eenmalige stijging gaat. De cijfers kunnen bovendien nog veranderen, omdat het niet in alle zaken meteen duidelijk is of het om moord gaat.



Ook Marieke Liem van de Universiteit Leiden stelt dat er geen conclusies getrokken kunnen worden op basis van deze cijfers. 'In aantallen zijn we nog altijd te vergelijken met landen als Zweden, we hebben een van de laagste moordcijfers van Europa.' Liem doet onderzoek naar de moorden die de afgelopen 25 jaar in Nederland zijn gepleegd. 'We zitten momenteel weer op het niveau van de jaren zestig. Waarschijnlijk hebben we vorig jaar het dal bereikt, en rond dat laagste punt blijft het schommelen. Omdat we zo weinig moorden hebben, lijkt deze stijging procentueel fors. Maar de kans dat een gemiddelde Nederlander wordt vermoord, is nog altijd superklein.'



