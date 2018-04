Waarom maken we het Verkeersexamen niet verplicht?

Terwijl ik dit schrijf vindt in Nederland een belangrijk examen plaats. Het Verkeersexamen! Zevendegroepers buigen zich over het theoretische deel, later volgt het praktijkexamen, op de fiets.



Wat het examen precies inhield ben ik vergeten, maar ik herinner me de ontvangst van het verkeersdiploma als een plechtig moment: een blauw omrand, deftig geel blad met bovenaan twee gouden leeuwen. Koninklijk. Het hing ingelijst op mijn kamer, naast mijn zwemdiploma's. Op die vier documenten was ik trotser dan later ooit op enig diploma. Terecht. Wie in Nederland woont, moet kunnen fietsen en zwemmen.



Helaas kwam mijn diepste wens, een 'klaar-over' te zijn, een betrouwbaar kind dat met zo'n imponerend, dwingend opgestoken spiegelei kleuters veilig naar de overkant van een drukke weg loodst, niet uit.