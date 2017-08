Waarom liep Amersfoortse burgemeester niet mee in protestmarks voor Armeense kinderen Howick en Lili?

Basisschool is geschokt

Corinne de Groot, adjunct-directeur van basisschool 't Anker, herinnert zich hoe ze vijf jaar geleden de twee kinderen rondleidde door de school. Lili zou nu naar groep 8 gaan. Howick naar de middelbare school. Ze is geschokt over hoe het is gegaan.



'Nadat we vorige week dinsdag hoorden over de op handen zijnde uitzetting, besloten we een brief te sturen naar de burgemeester', vertelt De Groot. 'Om hem te vragen deze kwestie nogmaals onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris. Donderdag hebben we de brief afgegeven op het stadhuis.'



Ze vraagt zich af hoe het nu met haar twee leerlingen is. 'We weten niet eens of ze in Nederland of in het buitenland zijn ondergedoken', zegt De Groot. 'Wel weet ik dat ze geen spullen meer hebben. Hun woonruimte in het asielzoekerscentrum is al leeggehaald.'