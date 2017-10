Waarom deze leraren in het basisonderwijs staken (of niet)

De gedwongen staker

Schreeuwen in het Zuiderpark? Dat past niet bij mij Andrea Schaap

Andrea Schaap (30), leerkracht van groep 7/8 op de Sterrenschool in Zevenaar.



Haar vriend begon pas geleden als docent op het mbo, zegt Andrea Schaap. Hij is nog bezig met zijn opleiding, maar verdient nu al meer dan zij verdient. 'Dat is frustrerend', zegt ze. 'Dat klopt niet.'



Maar is het genoeg reden om te gaan staken? Nee, dat niet. Want het salaris vindt ze niet het belangrijkste. De werkdruk, de groepsgrootte - dat is een groter probleem. 'Wat verandert er in de klas als wij meer verdienen?'



Gaat ze dan staken voor een lagere werkdruk? Nee, ook dat niet. Want als ze eerlijk is, vindt ze staken het verkeerde middel. 'Schreeuwen in het Zuiderpark? Dat past niet bij mij.'