Waarom de politiek niet gewoon kiest voor minder groei van Schiphol

3. Tegenstrijdige moraal houdt besluit tegen

Over onze eigen dubbele moraal zwijgen we liever. Wij allen vliegen meer en meer, nu deze manier van transport zo goedkoop is geworden. Velen verwijten Schiphol (met goedvinden van de overheid) dat de maatschappelijke schade die luchtvaart teweegbrengt altijd wordt gerelativeerd of sterker, weggemoffeld in rapporten. Het daartoe bedachte werkwoord 'Schiphollen' van oud-­minister Pieter Winsemius heeft de laatste tijd een vlucht genomen.



Anderen stellen daar weer tegenover dat 'we' zelf ook niet helemaal zuiver op de graat zijn. Lelystad Airport mag er niet komen, vinden de felste tegenstanders van groei, want zo ondervinden straks nóg meer Nederlanders hinder van de luchtvaart. Maar is spreiding van het (vermeende) leed dan niet eerlijker?



Hans Heerkens: 'Als we de groei van de luchtvaart, althans hier, willen stoppen moeten we met z'n allen GroenLinks stemmen.' Voor een goed begrip; met GroenLinks vindt ook Heerkens het een probleem dat in het luchtvaartbeleid niet het credo geldt: de vervuiler betaalt. 'De overheid zal, namens ons allen, eens moeten beslissen hoeveel hinder onze vrijheid om te vliegen waard is.'



Probleem is nu juist, zeggen critici, dat de overheid almaar wegloopt voor keuzen en iedere kritische kanttekening bij het Schipholbeleid ­negeert - of erger. Schiphol heet al 25 jaar een 'mainport', onmisbaar voor onze economie. Toen het adviesorgaan de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur twee jaar geleden die economische betekenis relativeerde, kwam dat de voorzitter op een ongebruikelijke, publieke schoffering van de directeur luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te staan.



Heerkens: 'Ik sta helemaal achter dat advies.'



Toen minister van Milieu Hans Alders (derde kabinet Lubbers, 1989-1994) ruim een kwart eeuw geleden de groei van Schiphol aan de orde stelde, stuitte hij al op onbegrip. Uit het boekje Het Groene Optimisme (2011) van oud-Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak: 'Lubbers en Kok dachten: waar heeft die Alders het over? Dat moet je toch niet willen?'



Niet willen. Maar de groei afremmen kan (en moet, volgens critici) de overheid wel.