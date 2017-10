Waarom de Betrouwbare Mannetjes maar moeilijk van de #MeToo-discussie kunnen afblijven

Uiteindelijk kreeg ook Halbe Zijlstra een flinke #MeToo aan z'n broek. Goed, ze was dan afgestudeerd in Internationale Betrekkingen aan Exeter, vloeiend in zes talen, VN-gezant in Libanon en voorheen werkzaam voor Unicef en UNDP, leidster van de ontwapeningsmissie in Syrië én houdster van de Carnegie Wateler Vredesprijs, maar las mevrouw weleens The New York Times? Precies. En dus mocht Sigrid Kaag als tweede minister van Buitenlandse Zaken lekker met handel en ontwikkelingssamenwerking aan de slag.



Daar gingen we weer. De man die zijn zin krijgt, omdat hij koste wat het kost beloond moest worden. En de vrouw die uit angst dat het haar carrière schaadt stilzwijgend haar plaats inneemt onder een omhooggevallen duivenmelker. En weer het gevoel dat iedereen zonder zijn aanwezigheid beter af was geweest.