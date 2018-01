Waar blijft de nieuwe schaderegeling voor Groningen?

Als exploitant is en blijft de Nederlandse Aardolie Maatschappij financieel aansprakelijk voor schade als gevolg van gaswinning in Groningen. Dat staat in het burgerlijk wetboek. Maar om te voorkomen dat alle individuele gedupeerden naar de rechter moeten voor erkenning, is er een schaderegeling waarin staat wie voor compensatie in aanmerking komt en op welke manier dat door wie wordt vastgesteld. In de oude situatie werden schademeldingen beoordeeld door het Centrum Veilig Wonen, dat werkte in opdracht van de NAM. In de nieuwe situatie moeten claims afgehandeld worden door het nog op te richten onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade, onder de vleugels van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Maar hoe precies - daarover hebben de partijen nog geen overeenstemming bereikt.