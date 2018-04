VVD zet kandidaat-raadslid Almere uit partij om naaktfoto's

Ontmaskering

Deze leugen is meer dan voldoende reden voor royement Fractievoorzitter van de Almeerse VVD Hilde van Garderen

De zaak kwam bij de politie vorig jaar aan het licht toen een 32-jarige vrouw uit Zwanenburg aangifte deed. Er waren privéfoto's van haar computer gehaald en online verspreid. Uit het politieonderzoek bleek dat Van der K. haar iCloud-account gehackt had. Hij zou dat bij minstens 188 accounts hebben gedaan. In totaal had Van der K. volgens de politie zeker dertigduizend privébeelden van vrouwen in bezit. De politie kon een deel van de slachtoffers identificeren; zij zijn door de politie op de hoogte gebracht. Tot nu toe hebben er dertig aangifte gedaan.



In februari trok Van der K. zich terug als kandidaat voor de raadsverkiezingen. Volgens fractievoorzitter Hilde van Garderen van de Almeerse VVD zou hij dat hebben gedaan vanwege 'een serieuze gezondheidssituatie in zijn gezin'. De uitleg die Van der K. daarbij gaf was voor Van Garderen geen reden tot wantrouwen. 'Het klonk zeer aannemelijk.' Volgens Van Garderen is er nog aan Van der K. gevraagd of er geen andere redenen waren. 'Hij heeft toen ontkennend geantwoord.' Ze bevestigt dat Van der K. inmiddels heeft toegegeven dat hij zich eigenlijk terugtrok vanwege het strafrechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt.