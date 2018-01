VVD-fractievoorzitter Dijkhoff bij College Tour: interessante tv of ideaal pr-moment?

Niet iedereen is er daarom gerust op. 'Ik vind het niet verstandig om dat zo kort voor de verkiezingen te doen', reageert SP'er Peter Kwint. 'Maar daar hebben redacties zelf de keuze in.' Denk-Kamerlid Seçuk Öztürk: 'Redactie van College Tour, let even op zo vlak voor de verkiezingen. Geef alle partijen een kans of verplaats de aflevering naar 23 maart, ook prima.'



Marij Janssens, eindredacteur van College Tour, is zich van geen kwaad bewust. Hoe kritisch de toon is, hangt af van de gast, benadrukt zij. 'Het is zeker niet een podium waar je iemand ophijst en dan applaudisseert. Dijkhoff is jong en doet het goed volgens vriend en vijand. Het is interessant om te kijken wat voor keuzes hij maakt in zijn leven en zijn werk. En waarom je als jong iemand alles aan de kant zet om carrière in de politiek te maken.'