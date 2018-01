VVD-burgemeester Oosterhout erkent grensoverschrijdend gedrag tijdens personeelsborrel en dient ontslag in

Tijdens de borrel eind december 2017 heeft Huisman naar eigen zeggen 'te veel alcohol gedronken terwijl ik piketdienst had. Enkele weken later zijn er verklaringen afgelegd waarin werd aangegeven dat ik grensoverschrijdend gedrag heb vertoond en dat er mensen zijn die zich beschadigd voelen.'



Huisman (58) biedt in een verklaring op de website van de gemeente zijn 'oprechte verontschuldigingen aan' en trekt 'de uiterste consequentie' door zijn ontslag aan te bieden. Hij was sinds 2009 burgemeester van de Brabantse gemeente met 54 duizend inwoners. Daarvoor was hij burgemeester van Kessel (Limburg) en Hilvarenbeek (Brabant) en raadslid in Utrecht.



De val van een burgemeester is meestal te wijten aan 'eigen gebrek', zo berichtte vorig jaar het blad Binnenlands Bestuur over onderzoek van de Tilburg School of Governance: tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt.



In alle gevallen droegen 'persoonsgebonden gebreken' daaraan bij. In 19 gevallen werd de integriteit van de burgemeester in twijfel getrokken. Eén keer ging het om diefstal, één keer om omkoping en twee keer om een buitenechtelijke affaire. In alle overige gevallen leidde een complex van factoren tot het vertrek.