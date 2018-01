Vuurwerkschade valt mee: jongeren Wijk bij Duurstede beloond - Ze vernielden voor 'maar' 2.560 euro

Skatebaan

Jongeren moeten wel worden uitgedaagd hun best te blijven doen om een beloning te verdienen Wethouder Hans Marchal

Tijdens overleg kwam naar voor dat jeugd een deel van het geld wil besteden aan het opknappen van de skatebaan. 'De jongeren waarmee ik in contact sta, zijn geen fanatieke skaters. Maar ze voelen zich wel betrokken bij de skatebaan. Ze weten dat het belangrijk is dat het bedrag wordt besteed aan iets wat blijvende impact heeft.' Ook is er contact met de plaatselijke middelbare school en verschillende sportverenigingen, om te kijken waar zij behoefte aan hebben. 'We willen dat het geld bij een brede groep jongeren terechtkomt, zeker omdat het zo'n groot bedrag is.'



Naast de gemeente-eigendommen zijn ook de ruit van een reclamebord en het glas van informatiepanelen gesneuveld. Die worden niet meegenomen in de schadeberekening, omdat de kosten voor de betreffende beheerders zijn. 'Voor deze schade wil ik echter mijn ogen niet sluiten,' zegt Marchal. 'Met de kennis en ervaring van nu wil ik bij de komende jaarwisseling de regels wat aanpassen. Ook de schade in de openbare ruimte aan eigendommen die niet van de gemeente zijn, wil ik dan een rol laten spelen in het totale bedrag.'



Over een jaar hoopt de wethouder zijn experiment te herhalen. Hij is dan wel van plan de bovengrens van 10.000 euro met een paar duizend euro te verlagen. 'Jongeren moeten wel worden uitgedaagd hun best te blijven doen om een beloning te verdienen.'