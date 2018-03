Vuile buitenlandse vrachtwagens omzeilen milieuzones, transportorganisatie wil beter toezicht

Van buitenlandse vrachtwagens voldoet driekwart

De gemeente Rotterdam, verantwoordelijk voor de handhaving van de milieuzone op de Maasvlakte, is voorstander voor betere informatie-uitwisseling in Europa, maar wil de klacht van TLN wel nuanceren. 'Van de tien procent buitenlandse weten we dat meer dan driekwart voldoet aan onze milieueisen', zegt een woordvoerder. Van de circa 3.750 vrachtauto's die dagelijks de Maasvlakte aandoen, blijven dan zo'n honderd over die ongestraft in overtreding zijn. 'Een deel daarvan kan ook nog uit België en Duitsland komen, landen waarmee wel boete-afspraken zijn gemaakt.'



De Inspectie Leefomgeving en Transport en de gemeente Rotterdam kunnen buitenlandse chauffeurs wel beboeten tijdens staandehoudingen. 'Het probleem is dat je daarvoor de politie nodig hebt, omdat een buitengewoon opsporingsambtenaar een vrachtwagen niet mag stoppen. En de capaciteit van de politie is niet zo groot op dit gebied.'



TLN heeft het probleem aangekaart bij de Tweede Kamer en de gemeente Rotterdam lobbyt in Brussel voor het delen van gegevens. Eerder bleek dit al succesvol bij het innen van boetes voor snelheidsovertredingen en het rijden door rood licht in het buitenland. 'Maar die Europese afspraken zijn niet morgen gemaakt, dus in de tussentijd pleiten wij voor meer politiehandhaving.'