Vrouwen stellen zwanger worden langer uit, eicellen vaker ingevroren voor late zwangerschap

'Meer vrouwen zijn een beroep gaan doen op vruchtbaarheidsbehandelingen', zegt Tanahatoe, tevens hoofd van de ivf-kliniek in Utrecht. 'Ook zien we de gemiddelde leeftijd van patiënten stijgen.' Zorgverzekeraars vergoeden ivf-behandelingen van vrouwen tot en met 43 jaar, in de praktijk de uiterlijke leeftijd waarop vrouwen bij ziekenhuizen terechtkunnen voor een behandeling.



Bij de voorlichting ligt het accent te veel op het niet krijgen van kinderen, stelt Fauser. 'Gezinsplanning gaat alleen nog maar over het voorkomen van soa's en ongewenste zwangerschappen, terwijl jongeren geen voorlichting krijgen over hoe je wél zwanger wordt.' Wat hem betreft wordt in het biologielokaal ook aandacht besteed aan de gevolgen van het uitstellen van zwangerschappen.



Ook Tanahatoe vindt een bewustwordingscampagne op zijn plaats, vanuit de overheid en de beroepsgroep zelf. 'Verkeer je in goede omstandigheden om kinderen te krijgen, stel het dan niet uit', is haar advies aan koppels. 'Er is altijd wel een reden om te wachten.'