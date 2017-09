Vrouwen met een flexbaan krijgen later kinderen dan vrouwen met een vaste baan

Onzekere arbeidsrelatie

Inmiddels zit eenderde van de werkenden in een onzekere arbeidsrelatie. Deze groep werkt op een tijdelijk contract of als freelancer. Ook vrouwen hebben dus vaker en langer een onzeker inkomen. 'Dit kan leiden tot afstel als het gaat om het krijgen van kinderen', aldus het onderzoek. Het CBS signaleert ook dat er in Nederland minder kinderen worden geboren dan tien jaar geleden. Vooral twintigers worden minder vaak ouders dan vroeger. Het CBS vermoedt een verband, want de flexibilisering van de arbeidsmarkt treft vooral jongere generaties.



Op welke leeftijd vrouwen een kind krijgen hangt niet alleen af van het wel of niet hebben van een vaste baan, maar ook van het aantal werkuren en het opleidingsniveau. Zo worden vrouwen die voltijds flexwerken het minst snel moeder, ongeacht hun opleidingsniveau. Van de voltijds werkende vrouwen met een flexbaan werd 11 procent in het onderzoeksjaar moeder, van de flexwerkers in deeltijd was dat 16 procent.