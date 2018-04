Vrijkaartje voor mensen die (op geboortedag Hitler) een hakenkruis dragen: theater Konstanz onder vuur

Goed en kwaad

Mein Kampf is geen historische reconstructie, maar een stuk over goed en kwaad

Voor zijn huidige voorstelling Mein Kampf, een bewerking van een satirisch toneelstuk van de Hongaars-Joodse toneelschrijver George Tabori, staan vooralsnog veertien optredens gepland. Ruim vijftig belangstellenden hebben zich volgens het theater in Konstanz al voor een vrijkaartje gemeld, verdeeld over de première en de volgende voorstellingen. De mensen met een hakenkruis maken ook deel uit van de enscenering, doordat het nazisymbool tijdens donkere momenten in de zaal oplicht. Overigens krijgen niet meer dan tien mensen per avond een vrijkaartje, op een theaterzaal van 396 plaatsen.



Mein Kampf speelt zich in zijn geheel af in Wenen, waar een jonge Adolf Hitler net is gesjeesd voor de kunstacademie en in een tehuis voor kansarmen woont. Hitler is zwaar teleurgesteld omdat zijn artistieke toekomstplannen in duigen zijn gevallen nadat hij te horen had gekregen dat hij maar beter huisschilder kon worden. Maar dan wil de ironie dat Hitlers kamergenoot, de joodse bijbelverkoper Schlomo Herzl, de latere Duitse Führer en grootste vijand van zijn volk adviseert om de politiek in te gaan.



Mein Kampf is geen historische reconstructie, maar een stuk over goed en kwaad. Het toneelstuk ging in 1987 in Wenen in première en werd twee jaar later voor het eerst in Nederland opgevoerd, in een enscenering van Johan Doesburg bij Toneelgroep Amsterdam.