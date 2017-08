Voorzieningenrechter: omstreden salafistische organisatie alFitrah moet Utrechts pand verlaten

De salafistische organisatie ligt al jaren onder vuur omdat zij moslimjongeren in de wijk zou aansporen zich af te keren van de Nederlandse samenleving. In september 2016 viel de FIOD er binnen voor onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken, nadat er eerder al berichten waren geweest over dubieuze geldschieters uit Koeweit. Ook is er een aantal keer ophef geweest over 'haatpredikers' die door het moskeebestuur zouden worden uitgenodigd. En over de inhoud van de koranlessen. Leerlingen zouden daar leren ongelovigen te verafschuwen en westerse waarden als gelijkheid van man en vrouw, van homoseksuelen en andersgelovigen te verwerpen.



Naar het contract tussen de huurder en verhuurder van het pand loopt nog een bodemprocedure, waarvan de zitting in november gepland staat. Maar de rechter vindt dat deze zaak niet hoeft worden afgewacht omdat, aldus de rechter, alFitrah al sinds 2015 geen huur heeft betaald zonder tussenkomst van de rechtbank. 'Het is niet aannemelijk dat de stichting op korte termijn alsnog aan die verplichtingen zal voldoen.'