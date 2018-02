Voorboden van het voorjaar verdrijven de weemoed over wat is geweest

Twente, een verkenning. Gewoon maar weer eens een flink stuk lopen, van Tubbergen naar Ootmarsum. Het fameuze Twentse coulissenlandschap, met houtwallen en heggen. Er zijn zorgen over dit landschap, in Twente, in de Achterhoek. Want beetje bij beetje verdwijnen die houtwallen en dus dat halfopen landschap. Ze hebben voor boeren hun functie verloren en het is verleidelijk wallen en hagen op te ruimen en sloten te dempen, want hoe meer landbouwgrond hoe meer mestrechten, zo pervers zit het beloningssysteem wel in elkaar.