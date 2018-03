Voor het eerst duidelijkheid over tapstatistieken inlichtingendiensten: 3553 telefoontaps, internettaps en microfoons in 2017

Dat de AIVD de meeste taps zet, is niet verwonderlijk: die dienst brengt de dreigingen voor de Nederlandse staat in kaart, zoals de terroristische dreiging of extremisme. Opvallend in de cijfers is verder dat de aantallen van de MIVD in 2016 ineens meer dan verdubbelden. In het jaarverslag over 2016 wordt de militaire en digitale dreiging vanuit Rusland prominent genoemd.



De cijfers geven maar een beperkt beeld van het werk van de AIVD en MIVD. Zo is de laatste jaren het hacken van computernetwerken steeds belangrijker geworden, ook om de beperking van het niet zomaar mogen inbreken op glasvezelkabels te omzeilen. De mogelijke privacyschending voor derden is bij dat middel groter, zeker als het gaat om het hacken van de computersystemen van organisaties of van bijvoorbeeld webfora. Ook zijn in de tapstatistieken geen cijfers over ongerichte interceptie verwerkt, zoals de 1,8 miljoen gesprekken en berichten van en naar Somalië die de MIVD in december 2012 onderschepte en met de Amerikaanse NSA deelde.