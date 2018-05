Volkswagen ex-topman Winterkorn aangeklaagd voor dieselschandaal

'Succesvolste manager aller tijden'

Winterkorn, kort voor het uitbreken van het dieselschandaal door zijn eigen ondernemingsraad nog bejubeld als 'de succesvolste manager aller tijden in de auto-industrie', heeft altijd beweerd dat hij niet op de hoogte was van de malversaties. De schuld zou liggen bij lagere managers. Hoewel Winterkorn ook in Duitsland verdachte is, is er tot op heden geen bewijs voor directe betrokkenheid van de voormalige baas.



De Amerikanen denken daar anders over. 'De fraudepraktijken waren tot in de top van het management bekend', aldus minister Sessions in een toelichting op de aanklacht. Volgens justitie kreeg de top van het concern kennis van de sjoemelsoftware op 27 juli 2015, tijdens een presentatie op het hoofdkantoor in het Duitse Wolfsburg. Tijdens een Powerpointpresentatie werd de bedrijfsleiding tot in detail uitgelegd hoe de Amerikaanse toezichthouders om de tuin waren geleid.



Op het hoofdkantoor was op dat moment sprake van een crisissfeer, omdat de Amerikaanse milieutoezichthouder had gedreigd nieuwe dieselmodellen niet op de Amerikaanse markt toe te laten als Volkswagen geen openheid van zaken zou geven over de onverklaarbaar hoge uitstoot van schadelijke stikstofoxiden. De Amerikanen vermoedden het gebruik van sjoemelsoftware, maar konden dat nog niet hard maken. VW werd een laatste kans geboden duidelijkheid te geven.