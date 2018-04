Volkskrant Ochtend: Asielmigranten vinden lastiger baan dan in jaren 90 | Zijn snelfietspaden de kosten waard?

Aanraders van de redactie

Laatste wedkantoren voor paardenraces gaan dicht: gokkers raken hun 'lopie' kwijt

Het gokwezen is in Nederland nooit van veel betekenis geweest, maar er waren tot en met vandaag toch nog zeven wedkantoren. Woensdag sluiten die hun deuren. Alweer iets dat ten prooi valt aan de onlinewereld. Lees hier het hele artikel. (+)



Het snelfietspad is duurzaam, gezond én filevrij - maar wegen de kosten wel op tegen deze baten?

Honderden kilometers aan snelfietspaden kent Nederland al. Ze bieden forensen een duurzaam, gezond en filevrij alternatief. Ze zijn veilig en comfortabel, want je hebt bijna altijd voorrang en er zijn geen verkeerslichten. Ondanks grote ambities blijven veel plannen voor snelfietspaden vaak steken in de verkenningsfase. Wegen de kosten wel op tegen de baten?



Waarom slaan verpakkingsvrije winkels niet aan?

Terwijl in België en Duitsland verpakkingsvrije winkels floreren, houdt in Nederland één groene winkelier met hangen en wurgen het hoofd boven water. Een prachtinitiatief, maar het mag niet te veel kosten.'(+). Lees hier het hele artikel. (+)



Hoe een gemeente de mensen gelukkig probeert te maken met een gelukscoördinator

De bomen botten hier eerder uit dan elders. Een waas van bloesem kleurt het land. Het is te koud nog voor asperges, maar misschien heb ik geluk. Lees hier de verslaggeverscolumn van Toine Heijmans. (+)